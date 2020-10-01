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Военный бюджет Азербайджана равен всему бюджету Армении - посол Азербайджана в РФ

10:05 01.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Военный бюджет Азербайджана равен всему бюджету Армении, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы. В интервью «Эху Москвы» дипломат сказал, что его страна рассчитывает вернуть свои территории. Он также отметил, что у военного союза ОДКБ, в который входит Россия, нет формальной причины вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана, потому что война идет на территории Азербайджана. Боевые действия возобновились в воскресенье. Вину за их начало стороны возлагают друг на друга. Власти Армении заявляют, что в конфликте участвуют со стороны Турции авиация и наемники. В Азербайджане это отрицают.

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