В Ереване сообщили о ранении при обстреле в Карабахе двух журналистов "Монд"

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два журналиста французской газеты "Монд" ранены в четверг в результате обстрела азербайджанскими ВС в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Армянский единый информационный центр при правительстве Армении.

"В городе Мартуни (восточная часть Нагорного Карабаха - прим. ТАСС) в результате обстрела азербайджанскими ВС ранены два журналиста газеты "Монд". Оба они являются гражданами Франции, в настоящий момент их везут в городскую больницу Мартуни", - отмечается в сообщении инфоцентра.