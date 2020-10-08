COVID-19 может поражать глаза - Китайские медики
18:10 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Офтальмологи из Уханя обнаружили большое число фрагментов белковой оболочки частиц коронавируса внутри клеток глаз женщины, переболевшей COVID-19 и впоследствии начавшей испытывать серьезные проблемы со зрением. Результаты их наблюдений были опубликованы в статье в журнале JAMA Ophthalmology.
"Мы обнаружили фрагменты капсида коронавируса внутри клеток глаз пациентки, недавно перенесшей коронавирусную инфекцию. Это говорит о том, что SARS-CoV-2 может поражать не только клетки легких и некоторых других органов, но и различные ткани глаза человека", - пишут исследователи.
Группа китайских офтальмологов под руководством Ченя Сяо, научного сотрудника Центрального госпиталя Гуаньчжоуского военного округа в Ухане, открыла еще один путь распространения коронавируса, изучая историю болезни пациентки, обратившейся к ним за помощью после появления боли в глазах и других проблем со зрением.
Как рассказывают ученые, незадолго до появления этих симптомов 64-летняя жительница города перенесла относительно легкую форму COVID-19, не потребовавшую ее подключения к системе искусственного дыхания и использования других серьезных мер. Через две недели после выписки из больницы женщина начала испытывать боль в левом глазу, после чего ее зрение начало гаснуть.
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