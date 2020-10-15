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Стресс испытывают до 70% работающих россиян - Мурашко

19:20 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 70% работающих россиян находятся в состоянии стресса. Об этом в четверг заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

"По данным Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, около 80% работающего населения имеют более одного из факторов риска для неинфекционных заболеваний. Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, - сказал министр. - В России, по данным Научно- исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени".

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