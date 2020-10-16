Часть российского бизнеса выигрывает от снижения курса рубля - Мантуров
09:20 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть российских компаний выигрывает от имевшего места снижения курса рубля. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg, выдержки из которого были опубликованы в четверг.
По его словам, компании, которые не находятся в сильной зависимости от импорта, "сейчас в выгодной позиции". Как следует из материала, Мантуров отметил, что в экономике РФ летом наблюдалось восстановление после отмены некоторых санитарных мер, введенных ранее из-за нового коронавируса. Как пишет агентство, министр предположил, что сокращение промышленного производства в России по итогам года может составить 4,5%.
"Мы надеемся, что пик позади", - приводит слова Мантурова Bloomberg. "Восстановление во многих отраслях было очень быстрым", - добавил он.
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