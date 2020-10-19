В РФ нет радиоактивных захоронений - глава Росприроднадзора
17:32 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России нет радиоактивных захоронений.
"Именно радиоактивных нет. Здесь у нас нет разногласий (с Росатомом - прим. ТАСС)", - сказала Радионова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос Владимира Познера, полагает ли она, что в России есть радиоактивные захоронения.
По словам Познера, аналогичный вопрос он задавал недавно гендиректору Росатома Алексею Лихачеву. Ответ был отрицательным.
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