В РФ нет радиоактивных захоронений - глава Росприроднадзора

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России нет радиоактивных захоронений.

"Именно радиоактивных нет. Здесь у нас нет разногласий (с Росатомом - прим. ТАСС)", - сказала Радионова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос Владимира Познера, полагает ли она, что в России есть радиоактивные захоронения.

По словам Познера, аналогичный вопрос он задавал недавно гендиректору Росатома Алексею Лихачеву. Ответ был отрицательным.