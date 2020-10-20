En+ Group и РУСАЛ подводят итоги конкурса "Лучший лыжный тренер года"
11:05 20.10.2020
En+ Group и РУСАЛ объявили итоги второго традиционного конкурса "Лучший лыжный тренер года". Конкурс проводился с 14 сентября по 9 октября 2020 года в рамках проекта "На лыжи!", реализуемого с 2016 года по инициативе бизнесмена Олега Дерипаски.
Цель конкурса - выявление лучших тренеров по лыжным гонкам по результатам спортивной работы в предыдущем зимнем сезоне и поощрение их стипендиями. В конкурсе приняли участие лыжные тренеры из 18 городов в 5 регионах России, где реализуется проект "На лыжи!": в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Коми.
Конкурс проводился в два этапа. На первом шел прием заявок соискателей в региональных федерациях лыжных гонок. Каждый регион отправил организаторам конкурса список кандидатов, отобранных согласно критериям, указанным в положении о конкурсе.
На втором этапе экспертный совет во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе определил по одному победителю от каждого региона. По итогам сезона-2019/2020 ими стали:
- Республика Хакасия - Карасева Юлия Петровна;
- Республика Коми - Морозова Надежда Николаевна;
- Кемеровская область - Андреева Полина Владимировна;
- Иркутская область - Марютин Александр Брониславович;
- Красноярский край - Шпынев Игорь Афанасьевич.
Все победители в течение сезона-2020/2021 ежемесячно будут получать стипендию, общая сумма которой составит 90 000 руб.
Проект "На лыжи!" проводится совместно En+ Group, компанией РУСАЛ и Федерацией лыжных гонок России и направлен на популяризацию занятий лыжным спортом, оздоровление нации и организацию сообществ любителей лыж. Среди направлений проекта - модернизация лыжной инфраструктуры, организация массовых мероприятий, проведение лыжного первенства среди детей 13-16 лет, развитие материально-технической базы юношеских лыжных школ, обучение тренеров, создание активного сообщества любителей лыж.
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