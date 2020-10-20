ЕСПЧ не нашел нарушения прав 7-летнего мальчика, которого в воронежской школе заставляли целовать крест

17:40

20 октября 2020 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу пастора Церкви «Содружество Христа» «Перовы против России».

Жалоба была подана адвокатом Романом Марановым, который просил ЕСПЧ рассмотреть дело пастора из поселка Грибановка Воронежской области Алексея Перова, чей сын был избит в школе после проведения православного молебна 3 сентября 2007 года.

Сын пастора Давид, отказывающийся во время молебна целовать крест, был избит одноклассниками. По информации Славянского правового центра, «во время перемены дети ушли в игровую, накинулись на первоклассника и стали его избивать; они били его и после второго урока, и после третьего урока, так как узнали, что он неправославный, а значит "чужой"». В итоге родители пострадавшего ребенка перевели его в другой класс.

В октябре 2007 года пастор Алексей Перов обратился в суд с требованием признать незаконным проведение православного молебна в поселковой школе N 3 и возместить моральный ущерб. В декабре 2007 года Грибановский районный суд Воронежской области отказал в удовлетворении иска. 26 февраля 2009 года Воронежский областной суд рассмотрел кассационную жалобу на решение Грибановского районного суда и оставил в силе его решение.

В августе 2009 года семья пастора подала жалобу в Европейский суд по правам человека, обращая внимание на нарушения их права на свободу совести и права на образование, соответствующее их религиозным убеждениям.

Рассмотрев материалы дела, Европейский суд пришел к выводу, что ст. 2 протокола 1 к Конвенции по правам человека (права родителей на образование детей, соответствующее религиозным убеждениям семьи) не была нарушена в воронежском деле: хотя приглашение неправославного школьника участвовать в православном молебне без уведомления об этом его родителей свидетельствует о неуважении к религиозным убеждениям семьи со стороны государства, речь, по мнению суда, идет о единичном акте. Кроме того суд не нашел никаких подтверждений давлению на первоклассника со стороны школы или другим действиям, принуждающим его участвовать в молебне насильно. sova-center.ru