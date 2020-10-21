Турция готова отправить войска в Азербайджан

21:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил в среду готовность Анкары направить военных в Азербайджан для поддержки в карабахском конфликте.

"Наш президент [Тайип Эрдоган] заявил об этом с первого дня [нового обострения ситуации в Нагорном Карабахе]. Турция не колеблется, наш президент не колеблется [в этом вопросе]", - заявил Октай в интервью телеканалу "Си-эн-эн тюрк" в ответ на соответствующий вопрос журналиста.