Пол Маккартни готовится выпустить очередной сольный альбом

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший участник легендарной британской рок-группы The Beatles Пол Маккартни выпустит новый, 18-й сольный альбом под названием McCartney III 11 декабря. Сообщение об этом он разместил в среду на своей странице в "Твиттере".

"McCartney III. Новый альбом выйдет 11 декабря", - написал музыкант, сопроводив текст 44-секундным видеороликом, на кадрах которого он запечатлен поющим и играющим на гитаре. Новая работа станет своего рода продолжением пластинок McCartney (1970) и McCartney II (1980), некогда штурмом взявших хит-парады США и Великобритании. Предыдущий сольный альбом участника "ливерпульской четверки" Egypt Station увидел свет в сентябре 2018 года.