Пол Маккартни готовится выпустить очередной сольный альбом
21:45 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший участник легендарной британской рок-группы The Beatles Пол Маккартни выпустит новый, 18-й сольный альбом под названием McCartney III 11 декабря. Сообщение об этом он разместил в среду на своей странице в "Твиттере".
"McCartney III. Новый альбом выйдет 11 декабря", - написал музыкант, сопроводив текст 44-секундным видеороликом, на кадрах которого он запечатлен поющим и играющим на гитаре. Новая работа станет своего рода продолжением пластинок McCartney (1970) и McCartney II (1980), некогда штурмом взявших хит-парады США и Великобритании. Предыдущий сольный альбом участника "ливерпульской четверки" Egypt Station увидел свет в сентябре 2018 года.
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