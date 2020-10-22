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НОВОСТИ

С-400 будут задействованы в Турции независимо от системы НАТО - глава Минобороны

11:05 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, будут задействованы независимо от системы НАТО. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо", - приводит его слова телеканал ТРТ.

Кроме того, по утверждениям главы турецкого оборонного ведомства, приобретение Турцией у РФ С-400 вовсе не означает, что Анкара "отдаляется от НАТО".

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