С-400 будут задействованы в Турции независимо от системы НАТО - глава Минобороны
11:05 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, будут задействованы независимо от системы НАТО. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо", - приводит его слова телеканал ТРТ.
Кроме того, по утверждениям главы турецкого оборонного ведомства, приобретение Турцией у РФ С-400 вовсе не означает, что Анкара "отдаляется от НАТО".
НОВОСТИ
- 11:20 22.10.2020
- Москва рассматривает отношения с Западом как новую холодную войну - Bloomberg
- 11:00 22.10.2020
- В России впервые с 24 июня вылечились после коронавируса более 11 тысяч человек за сутки
- 10:32 22.10.2020
- Япония может полностью прекратить выбросы парниковых газов в ближайшие 50 лет
- 10:20 22.10.2020
- Обама заявил, что платил налогов больше Трампа в подростковые годы
- 10:05 22.10.2020
- Испания стала первой страной ЕС с более чем миллионом заболевших коронавирусом
- 10:00 22.10.2020
- Трое потерпевших не против смягчения наказания Ефремову, но против замены на условный срок
- 09:32 22.10.2020
- Азербайджан посылает в бой последние резервы - Пашинян
- 09:20 22.10.2020
- Чубайс попросился на пенсию - СМИ
- 09:05 22.10.2020
- Задержан бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко
- 09:00 22.10.2020
- Путин обещал не вводить жестких ограничений из-за коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать