Кабмин РФ продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Сегодня в повестке заседания правительства - вопрос, который касается миллионов людей, - сказал премьер. - Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года".