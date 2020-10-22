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Кабмин РФ продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

13:00 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Сегодня в повестке заседания правительства - вопрос, который касается миллионов людей, - сказал премьер. - Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года".

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