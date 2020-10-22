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НОВОСТИ

Почти 60 тысяч часов онлайн-занятий провели инструкторы «Московского долголетия»

14:35 22.10.2020

Инструкторы и педагоги проекта "Московское долголетие" с марта провели в онлайн-формате примерно 60 тыс. часов занятий. По данным сайта мэра Москвы, интернет-занятия начали организовывать после введения в столице режима самоизоляции для пожилых людей.

"Онлайн-занятия - это удобный и безопасный формат, который позволяет москвичам старшего поколения активно и интересно проводить время дома. Для нас важно создать все условия для того, чтобы люди, которые сейчас оказались в группе риска, могли проводить время на самоизоляции с пользой для себя. Именно поэтому мы развиваем онлайн-направления в проекте «Московское долголетие», - отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для запуска нового формата преподаватели предварительно занимались организацией дистанционного обучения: выходили в прямой эфир, записывали видеоуроки, помогали горожанам старшего возраста осваивать современные технологии.

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