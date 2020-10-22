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Средняя ставка по ипотеке в РФ находится на уровне 7,5% - Хуснуллин

15:00 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние ставки по ипотеке в России находятся на уровне 7,5%, такой результат обеспечила программа льготной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства в четверг.

"Мы <...> должны были только к 2024 году снизить среднюю ставку по стране ниже 8%. Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что мы по итогам этого года этот показатель национальной цели выполнили. Уже сейчас средняя ставка по стране - на уровне 7,5%", - сказал он.

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