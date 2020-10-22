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Путин: Важно сохранить ООН, Совет безопасности и право вето

18:45 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не согласен с мнением о необходимости перестройки действующих международных структур, заявил о важности сохранения ООН, Совета безопасности ООН и права вето его членов как основных механизмов поддержания безопасности в мире.

Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", он отметил, что не может согласиться с мнением экспертов, что существующие международные структуры надо полностью перестроить или отбросить, как устаревшие.

"Напротив, важно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности, доказавшие свою эффективность. Это ООН, Совет безопасности и право вето его постоянных членов", - сказал Путин.

Он напомнил, что недавно говорил об этом на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Насколько знаю, такая позиция сохранения основ международного порядка, сформировавшаяся по итогам Второй Мировой войны, пользуется широкой поддержкой в мире", - заметил президент.

Вместе с тем он добавил, что сама идея коррекции институционального устройства мировой политики, как минимум, достойна обсуждения. "Хотя бы в силу того, что соотношение сил, возможностей, позиций государств, как я уже только что говорил, серьезно изменились, особенно за последние 30-40 лет", - пояснил Путин.

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