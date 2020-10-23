Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений
20:40 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений". Об этом сообщил в пятницу на своей странице в "Твиттере" заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
"Президент Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений", - написал он. "Это еще один важный шаг к построению мира на Ближнем Востоке с участием еще одной страны, которая присоединяется к "Авраамовым соглашениям", - добавил Дир.
Ранее в пятницу пресс-служба Белого дома сообщила о том, что Трамп официально уведомил Конгресс США о своем намерении исключить Судан из списка государств - спонсоров терроризма. В Белом доме подчеркивают, что решение стало результатом того, что власти Судана в четверг выплатили компенсации жертвам экстремизма и их семьям в размере 335 млн долларов. Вашингтон обвинял прежние власти Судана в том, что те оказывали поддержку членам террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), участвовавшим в организации взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году. Жертвами стали более 200 человек, среди которых 12 американских граждан.
15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту".
Заключение мира стало возможным благодаря активному посредничеству со стороны США. Перед подписанием договоренностей президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей и отозвала своих послов из Абу- Даби и Манамы.
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