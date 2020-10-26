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Папа Римский впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца

10:32 26.10.2020 Источник: NEWSru.com

Папа Римский Франциск назначил 13 новых кардиналов. Один из них - афроамериканец, сообщает телеканал NBC. Первым в истории кардиналом-афроамериканцем стал 72-летний архиепископ Уилтон Грегори из Вашингтона.

Грегори не первый темнокожий кардинал, однако раньше этот титул получали лишь священники из Африки.

Еще одним из 13 новых избранников папы стал прелат из Руанды Антуан Камбанда. Среди назначенных кардиналов четверо старше 80 лет.

Все они будут возведены в ранг кардинала 28 ноября.

Уилтон Грегори, по данным издания, известен своей критикой действия президента США Дональда Трампа. Во время массовых протестов в США против полицейской жестокости, которые начались после убийства Джорджа Флойда, Грегори заявил, что Трамп "определенно не будет мириться с использованием слезоточивого газа и других средств устрашения, чтобы заставить их замолчать".

Глава вашингтонской церкви считается самым влиятельным в стране из-за ее близости к политикам. Ранее занимавшие эту должность священники обычно были доверенными лицами в том числе американских президентов и иностранных дипломатов.

Он сменил на этом посту Дональда Вюрла, который еще в 2018 году подал в отставку после скандала с покрытием священников-педофилов.

До того как возглавить вашингтонскую епархию, Грегори больше 10 лет служил архиепископом Атланты. В этом качестве он активно поддерживал ЛГБТ-сообщество.  Newsru.com

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