Новостройки с эскроу в РФ впервые превысили число строящихся по-старому объектов - Мутко

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Застройщики активно переходят на новые правила финансирования проектов, число новостроек в России, которые возводятся с использованием счетов эскроу, впервые превысило количество домов, которые завершают строить по старым правилам. Об этом во вторник на своей странице в Instagram сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Впервые количество многоквартирных домов в России, которые строятся с использованием счетов эскроу, превысило количество объектов, которые застройщики завершают по старым правилам - в соответствии с критериями правительства РФ", - написал Мутко.

Он уточнил, что сейчас на территории РФ в рамках долевого строительства строится 9,3 тыс. домов, при этом 4 213 домов возводятся с привлечением средств дольщиков на счета эскроу, а 4 196 домов - по старым правилам. Оставшиеся дома строятся без привлечения средств граждан с 1 июля 2019 года.

Всего в стране возводится почти 98,8 млн кв. м жилья, из 43,3 млн реализуется с использованием счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию, строительство ведется за счет банковских кредитов.