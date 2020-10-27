0
0
86
НОВОСТИ

Большинство россиян относится к новым феминитивам отрицательно - опрос

21:20 27.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос показал отношение россиян к новым феминитивам. 58% респондентов заявили фонду «Общественное мнение», что относятся к этим словам отрицательно. 7% рассказали, что им нравятся новые обозначения профессии, такие как «авторка», «организаторка», «блогерка» и так далее, сообщает «Интерфакс».

При этом каждый пятый опрошенный считает, что правила русского языка должны меняться, отражая изменения в разговорной речи. Против пересмотра правил выступают 74% респондентов.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 27.10.2020
Доходы кинотеатров России в 2020 году сократятся на 60% - Владимир Толстой
0
29
21:35 27.10.2020
Иран строит подземный завод по производству урановых центрифуг
0
84
21:28 27.10.2020
Рестораторы Москвы готовы распространить систему QR-кодов на дневные заведения
0
87
20:40 27.10.2020
РФ лучше других стран мира мобилизовала медицину во время пандемии - Путин
0
142
20:00 27.10.2020
Сотрудник генконсульства США в Стамбуле приговорен к тюремному сроку - ТВ
0
199
19:47 27.10.2020
Более 50% QR-кодов оформлено предприятиями сферы услуг по их инициативе
0
173
19:20 27.10.2020
Более 120 сотрудников Большого театра болеют коронавирусной инфекцией
0
204
18:40 27.10.2020
Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом
0
264
18:00 27.10.2020
Количество абортов в РФ за последние 5 лет сократилось почти на 30% - замглавы Минздрава
0
303
17:37 27.10.2020
Вячеслав Кантор переизбран на должность президента Европейского еврейского конгресса
0
268

Возврат к списку