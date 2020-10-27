Большинство россиян относится к новым феминитивам отрицательно - опрос
21:20 27.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос показал отношение россиян к новым феминитивам. 58% респондентов заявили фонду «Общественное мнение», что относятся к этим словам отрицательно. 7% рассказали, что им нравятся новые обозначения профессии, такие как «авторка», «организаторка», «блогерка» и так далее, сообщает «Интерфакс».
При этом каждый пятый опрошенный считает, что правила русского языка должны меняться, отражая изменения в разговорной речи. Против пересмотра правил выступают 74% респондентов. Говорит Москва
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