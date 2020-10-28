Власти Грузии заявили о планах партии Саакашвили устроить революцию после выборов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, готовится разыграть революционный сценарий после парламентских выборов, которые пройдут 31 октября. Об этом в среду заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"У нас есть информация, о которой должно знать общество. У "Национального движения" помимо официального избирательного штаба открыт так называемый революционный штаб под руководством преступника Вано Мерабишвили (экс- премьер Грузии при Саакашвили - прим. ТАСС), целью которого является провокация граждан, поощрение насилия и развитие политических процессов по революционному сценарию", - сказал Кобахидзе.

По его словам, правящая партия ожидает провокаций в ряде городов края Квемо Картли - Марнеули, Болниси, Дманиси, а также в Батуми (Аджарская АР) и Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети). "Нацдвижение", как утверждает Кобахидзе, планирует устроить беспорядки и в тбилисском районе Глдани.

Кобахидзе также отметил, что в последнее время некая компания IPM ("Айпиэм"), тесно связанная с оппозицией, проводит социологические опросы, задавая респондентам вопрос "Какая форма протеста будет для вас приемлема, в случае, если вас не удовлетворят результаты выборов?" и предлагает варианты ответов: "Блокирование государственных учреждений", "Голодовка" и "Использование физической или вооруженной силы с целью удовлетворения требований".