Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей
14:12 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся по отношению к рублю на 1,04% - до 78,1150 руб., свидетельствуют данные площадки на 12:50 мск.
В свою очередь курс евро растет на 0,5% - до 91,78 руб.
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