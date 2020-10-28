Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся по отношению к рублю на 1,04% - до 78,1150 руб., свидетельствуют данные площадки на 12:50 мск.

В свою очередь курс евро растет на 0,5% - до 91,78 руб.