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Существование ВТО может оказаться под угрозой - СМИ

20:20 28.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существование Всемирной торговой организации (ВТО) может быть под угрозой из-за разногласий при выборе главы организации, сообщил журналистам источник, близкий к ВТО.

По словам источника, в Женеве завершились консультации по отбору кандидатов на пост генерального директора ВТО. Сегодня было объявлено, что наибольшее количество голосов набирает представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Следующим шагом должно быть формальное утверждение ее кандидатуры на заседании Генерального совета ВТО, запланированного на 9 ноября 2020 года. Решение о назначении принимается консенсусом, то есть все члены ВТО должны объявить о своем согласии с таким назначением. При этом на сегодняшнем заседании представители США уже выразили свое категорическое несогласие с кандидатурой Оконджо-Ивеалы, добавил он.

"Без скорейшего назначения гендиректора, ВТО, которая сейчас и так находится не в самой лучшей форме, может быть безвозвратно потеряна. Это не в интересах международного сообщества", - отметил источник.

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