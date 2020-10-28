Курс евро перешел отметку в 93 рубля, доллар - в 79 рублей

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рубль в ходе вечерних валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение по отношению к доллару США и евро. Так, по состоянию на 21:34 мск, курс доллара вырос на 2,2% к закрытию предыдущей сессии - до 79,03 руб., преодолев отметку в 79 рублей впервые с 6 октября.

В свою очередь, в 21:42 мск, курс евро в ходе торгов ускорил рост до 1,9% и впервые с 30 сентября достигал 93,01 руб.

По данным на 21:50 мск, доллар торговался по 79,01 руб. (+2,2%), достигая в пике роста 79,14 руб. Курс евро находился на отметке 92,88 руб. (+1,7%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в январе 2021 г. на лондонской бирже ICE снижалась на 4,5%, достигая 39,74 доллара за баррель, а нефть сорта WTI дешевела на 5,2% и торговалась по 37,8 доллара за баррель.