0
0
143
НОВОСТИ

Из-за беспорядков в Филадельфии введен комендантский час

11:00 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Филадельфии введен комендантский час из-за беспорядков. Они начались после того, как полицейские застрелили афроамериканца Уолтера Уоллеса. По данным властей, за последние два дня задержаны около 170 человек. Сообщается о том, что пострадали свыше 50 полицейских.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

12:05 29.10.2020
Суд Москвы признал виновным в экстремизме фигуранта дела "Нового величия" Ребровского
0
18
12:00 29.10.2020
В РФ выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за всю пандемию
0
31
11:32 29.10.2020
Малоимущим семьям будет увеличено детское пособие до прожиточного минимума в регионе
0
100
11:20 29.10.2020
Группа британских депутатов подала иск против правительства, чтобы добиться расследования "вмешательства России"
0
118
11:05 29.10.2020
Потери армии обороны НКР выросли до 1119 человек убитыми
0
161
10:32 29.10.2020
В Литве начинаются учения сил быстрого реагирования НАТО Brilliant Jump 2020
0
155
10:20 29.10.2020
СМИ сообщили об исчезновении секретных документов о Хантере Байдене
0
184
10:05 29.10.2020
В Приморье перед судом предстанет подросток за угрозу убийством учителю
0
210
10:00 29.10.2020
Членом коллегии выборщиков в США стала Хиллари Клинтон
0
210
09:32 29.10.2020
Коронавирус обнаружен у летучих мышей в России
0
234

Возврат к списку