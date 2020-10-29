Из-за беспорядков в Филадельфии введен комендантский час

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Филадельфии введен комендантский час из-за беспорядков. Они начались после того, как полицейские застрелили афроамериканца Уолтера Уоллеса. По данным властей, за последние два дня задержаны около 170 человек. Сообщается о том, что пострадали свыше 50 полицейских. Эхо Москвы