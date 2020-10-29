Еще один человек обезглавлен во Франции
12:20 29.10.2020 Источник: Интерфакс
Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром напал на людей в городской церкви Нотр-Дам, сообщает издание "Нис матен".
По другим данным, нападение произошло не в самой церкви, а рядом с ней.
Согласно первым данным, минимум два человека погибли. При этом, некоторые СМИ сообщают, что один из погибших - 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.
Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией. Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.
НОВОСТИ
- 13:32 29.10.2020
- Почти 80% вкладчиков российских банков имеют только рулевые сбережения - исследование
- 13:20 29.10.2020
- Цена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель впервые с 2 октября
- 13:10 29.10.2020
- Москва и область будут вместе развивать транспортную инфраструктуру
- 13:05 29.10.2020
- Суд в Чите не смог набрать нужное количество присяжных по делу Шамсутдинова
- 13:00 29.10.2020
- Число жертв нападения в Ницце увеличилось до трех
- 12:35 29.10.2020
- Беспилотный электромобиль "ГАЗель NEXT" проходит испытания на месторождении "Газпром нефти"
- 12:32 29.10.2020
- Из итальянских тюрем отпускают под домашний арест 5 тыс. заключенных из-за пандемии
- 12:05 29.10.2020
- Суд Москвы признал виновным в экстремизме фигуранта дела "Нового величия" Ребровского
- 12:00 29.10.2020
- В РФ выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за всю пандемию
- 11:32 29.10.2020
- Малоимущим семьям будет увеличено детское пособие до прожиточного минимума в регионе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать