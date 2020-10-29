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НОВОСТИ

Еще один человек обезглавлен во Франции

12:20 29.10.2020 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром напал на людей в городской церкви Нотр-Дам, сообщает издание "Нис матен".

По другим данным, нападение произошло не в самой церкви, а рядом с ней.

Согласно первым данным, минимум два человека погибли. При этом, некоторые СМИ сообщают, что один из погибших - 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.

Место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией. Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

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