Число жертв нападения в Ницце увеличилось до трех

13:00 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром напал на людей в городской церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

Еще несколько человек получили ранения.

Информации о личности нападавшего пока не поступало. Он получил тяжелые ранения и теперь госпитализирован.