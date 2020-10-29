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НОВОСТИ

Число жертв нападения в Ницце увеличилось до трех

13:00 29.10.2020 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром напал на людей в городской церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

Еще несколько человек получили ранения.

Информации о личности нападавшего пока не поступало. Он получил тяжелые ранения и теперь госпитализирован.

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