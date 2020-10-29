ФСБ предъявила ученому Луканину обвинение в госизмене в пользу одной из азиатских стран
20:00 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи ФСБ предъявили томскому ученому Александру Луканину обвинение в государственной измене в пользу одной из азиатских стран. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Александру Луканину предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ ("Госизмена") в пользу одной из стран Азии", - сказал собеседник агентства.
Адвокат Дмитрий Мыльцын в свою очередь заявил ТАСС, что не знает, предъявили ли его подзащитному обвинение. Ранее Мыльцын сообщил, что Луканин отказался от его услуг.
Суд в Томске арестовал Луканина, которого задержали в рамках уголовного дела о госизмене. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, "связанных с альтернативными источниками питания". Подробностей дела собеседник агентства не уточнил, сославшись на гриф "совершенно секретно" в материалах уголовного дела. Позднее Луканина доставили в СИЗО "Лефортово".
Согласно данным из открытых источников, 64-летний Луканин ранее был трудоустроен в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания, а после выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.
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