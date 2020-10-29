Почти 85% переболевших коронавирусом нуждаются в реабилитации - эксперт

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 85% переболевших новой коронавирусной инфекцией нуждаются в реабилитации, заявил в четверг генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов им Г. А. Альбрехта Минтруда РФ Геннадий Пономоренко.

"Данные наших зарубежных коллег по потребности в реабилитации [переболевших COVID-19]. Если взять даже тяжелые и средние случаи по COVID-19, мы видим цифру - 84%, а это порядка нескольких сотен тысяч пациентов, которые по международным стандартам нуждаются в реабилитационных мероприятиях", - сказал он на пресс-конференции.

Говоря о сроках реабилитации, Пономоренко, опираясь на зарубежные данные, заявил, что сроки ее начала должны определяться с учетом целого ряда параметров состояния пациента.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 44,5 млн человек, более 1,17 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 581 693 случая заражения, выздоровел 1 186 041 человек, умер 27 301. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.