Андрей Воробьев: Вакцина - безопаснее, чем болеть
15:40 30.10.2020
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Фото Антона Чернова
Первую прививку Андрей Воробьёв сделал несколько недель назад. Тогда, спустя 14 дней, антитела у него не выработались.
"Сейчас в Подмосковье уже есть люди, которые сделали прививку, в том числе врачи, работающие в красной зоне. Потому что вакцина - безопаснее, чем болеть», — написал Воробьев в своем блоге в Instagram.
В регионе уже готовят 62 пункта для вакцинации. Системно она начнется в ноябре, а массово - с января 2021-го.
"Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации - системно прививки от ковида начнем делать в ноябре, а массово - с января. Отдельно отмечу, что вакцинация будет бесплатной, по ОМС", - рассказал губернатор.
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