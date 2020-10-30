Андрей Воробьев: Вакцина - безопаснее, чем болеть

15:40



Фото Антона Чернова

Массовая вакцинация от COVID-19 в Подмосковье начнется в январе. Прививку можно будет сделать бесплатно, в рамках системы ОМС. Губернаторсегодня прошел второй этап вакцинации. "Вакцина - безопаснее, чем болеть", - отметил он.

Первую прививку Андрей Воробьёв сделал несколько недель назад. Тогда, спустя 14 дней, антитела у него не выработались.

"Сейчас в Подмосковье уже есть люди, которые сделали прививку, в том числе врачи, работающие в красной зоне. Потому что вакцина - безопаснее, чем болеть», — написал Воробьев в своем блоге в Instagram.

В регионе уже готовят 62 пункта для вакцинации. Системно она начнется в ноябре, а массово - с января 2021-го.

"Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации - системно прививки от ковида начнем делать в ноябре, а массово - с января. Отдельно отмечу, что вакцинация будет бесплатной, по ОМС", - рассказал губернатор.