В Подмосковье проверили на соблюдение санитарных норм около тысячи торговых центров

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1 тыс. торговых центров проверили в Московской области на соблюдение санитарных требований, введенных в регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции, в 80 ТЦ было выявлены нарушения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"С начала октября совместно с правоохранителями мы проверили почти тысячу торговых центров Подмосковья на предмет соблюдения требований, введенных в регионе с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Нарушения выявлены в 80 из них, то есть почти в 10%", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Отмечается, что также в течение месяца проверки прошли в 4 тыс. сетевых магазинов.

"Самое распространенное нарушение - отсутствие масок и перчаток у покупателей. К сожалению, в день фиксируется до 300 таких случаев", - пояснил Разин.