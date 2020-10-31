Ильхам Алиев оценил стоимость уничтоженной в Карабахе военной техники Армении в $2,7 млрд

17:30 Источник: Интерфакс

Вооруженные силы Азербайджана в ходе боев в зоне нагорно-карабахского конфликта уничтожили военной техники армянских военных на сумму $2,7 млрд, утверждает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы провели минимальный первоначальный подсчет того, что мы уничтожили (у ВС Армении - ИФ). Кстати, я не раскрыл все, что мы уничтожили. Стоимость военной техники и боеприпасов, которые мы уничтожили и взяли в качестве военных трофеев, составляет $2,7 млрд. Откуда у них эти деньги, чтобы приобретать такое оружие? Армения - бедная страна. Ее бюджет составляет менее $2 млрд. Ее внешний долг составляет $8 млрд", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам президента, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ могли бы оказать действенное давление на Армению, что она, в свою очередь, исполнила резолюции Совбеза ООН.

"Да, они (посредники - ИФ) закрывали глаза на решение конфликта. (...) они всегда говорили, что военного решения нет. Они хотели, чтобы эта ситуация так или иначе продолжалась. Думаю, они были удовлетворены тем, что конфликт казался замороженным. Они думали, что его можно заморозить навсегда, и они просто пытались придумать какие-то меры по укреплению доверия, какой-то мониторинг, чтобы не было конфликта. Однако они не выполнили свой мандат в соответствии с решением ОБСЕ. Они должны были заставить Армению. Я думаю, что каждая из этих стран может послать Армении односторонний сигнал, к которому она должна прислушаться. Но они этого не сделали", - подчеркнул президент.