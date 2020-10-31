Удар «Смерча» по городу Барда может привести к международным последствиям для Армении

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Международная правозащитная организация Amnesty International признала факт использования армянскими вооруженными силами при обстреле города Барда запрещенных кассетных боеприпасов, пишет NEWS.ru. Этот факт, по данным издания, свидетельствует не только о стремлении «дегуманизировать конфликт в Карабахе», но и о нехватке ресурсов Еревана. Ожесточение противостояния вызвано, в частности тем, что вооруженные силы Азербайджана приближаются к крупнейшим населенным пунктам Нагорного Карабаха.

Amnesty International сообщила о применении Арменией кассетных боеприпасов, комментируя обстрел кварталов Барды в конце октября. Согласно данным Баку, в результате обстрела как минимум 21 человек были убиты, более 70 ранены. После изучения фотоснимков американского издания Vice News, было зафиксировано падение нескольких снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм, в частности, фрагменты осколочных боевых элементов (ОБЭ) 9Н235. Они, как отмечает Amnesty International, применялись армянскими силами. Стрельба кассетными боеприпасами по гражданским территориям жестока и безрассудна, - приводят СМИ слова регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. — Кассетные боеприпасы по своей сути являются оружием неизбирательного действия, и их использование при любых обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом. Напомним, кассетные боеприпасы снаряжаются десятками или сотнями суббоеприпасов, укладываемыми в контейнерную боевую часть реактивного снаряда РСЗО или авиабомбы. Суббоеприпасы выбрасываются на определенной высоте, но нередко во время обстрела этого не происходит и десятки снарядов малого калибра остаются на боевом взводе. В результате поражение жилого сектора кассетными боеприпасами превращается в дополнительное минирование его мелкими противопехотными минами.

Использование кассетных боеприпасов, как считает NEWS.ru, - выход Еревана за «красные линии», способный свидетельствует о желании устрашить противоположную сторону. Однако применение подобного вооружения может быть квалифицировано как военное преступление.

Баку неоднократно сообщал о попытках армянских сил использовать в Карабахе оружие неизбирательного действия. В частности, Азербайджан 10 октября заявлял, что Ереван в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе применяет против гражданских объектов кассетные боеприпасы и даже дымовые снаряды, начиненные белым фосфором.