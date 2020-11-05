COVID-19: в Италии введен комендантский час, в Британии возобновился карантин
08:50 05.11.2020 Источник: РОСБАЛТ
Италии мало всеобщего масочного режима — с завтрашнего дня страна переходит на чрезвычайные меры. Решением правительства вводится комендантский час, означающий, что жители с 22:00 до утра в отсутствие уважительных причин не смогут покидать свои квартиры и дома, пишет La Stampa.
Великобритания вернулась к жесткому карантину из-за распространения коронавируса. С 5 ноября жители Англии могут покинуть свои дома только в случае необходимости.
Соответствующее решение принял премьер-министр страны Борис Джонсон. В своем заявлении он подчеркнул, что если вирус продолжит распространяться бесконтрольно, это ударит по всей системе здравоохранения страны.
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