COVID-19: в Италии введен комендантский час, в Британии возобновился карантин

08:50 Источник: РОСБАЛТ

Италии мало всеобщего масочного режима — с завтрашнего дня страна переходит на чрезвычайные меры. Решением правительства вводится комендантский час, означающий, что жители с 22:00 до утра в отсутствие уважительных причин не смогут покидать свои квартиры и дома, пишет La Stampa.

Великобритания вернулась к жесткому карантину из-за распространения коронавируса. С 5 ноября жители Англии могут покинуть свои дома только в случае необходимости.

Соответствующее решение принял премьер-министр страны Борис Джонсон. В своем заявлении он подчеркнул, что если вирус продолжит распространяться бесконтрольно, это ударит по всей системе здравоохранения страны.