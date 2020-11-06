В Роспотребнадзоре обрисовали проблему мутации коронавируса
10:20 06.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов заявил, что возбудитель COVID-19 не становится тяжелее.
«Мутация затрагивает не более 1% генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — сказал он РИА Новости.
Горелов отметил, что сейчас примерно две трети заболевших переносят COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме. Примерно такая же ситуация наблюдалась весной. Тяжёлых пациентов тоже не стало больше. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:00 06.11.2020
- Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
- 15:12 06.11.2020
- Глава МВД Франции сообщил о задержании у школы под Парижем человека с ножом
- 15:00 06.11.2020
- Производительность системы маркировки лекарств в РФ увеличена в 2,5 раза - ЦРПТ
- 14:32 06.11.2020
- Регионы должны довести резерв коек для пациентов с коронавирусом до 20% - Мурашко
- 14:32 06.11.2020
- Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства РФ
- 14:12 06.11.2020
- Россия и Люксембург подписали новое налоговое соглашение между странами
- 14:00 06.11.2020
- Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг
- 13:32 06.11.2020
- КС РФ разрешил религиозным организациям не информировать о своей деятельности, вывешивая таблички на зданиях
- 13:22 06.11.2020
- Главврач медцентра в Коммунарке поддержал продление «удаленки» для 6-11 классов
- 13:20 06.11.2020
- Юань отыгрывает падение, зафиксированное на фоне торговой войны с США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать