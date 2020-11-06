В Роспотребнадзоре обрисовали проблему мутации коронавируса

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов заявил, что возбудитель COVID-19 не становится тяжелее.

«Мутация затрагивает не более 1% генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — сказал он РИА Новости.

Горелов отметил, что сейчас примерно две трети заболевших переносят COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме. Примерно такая же ситуация наблюдалась весной. Тяжёлых пациентов тоже не стало больше. Говорит Москва