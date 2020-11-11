Московская декларация Совета ШОС будет способствовать переходу на расчеты в национальных валютах
07:23 11.11.2020 Источник: Интерфакс
Московская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), принятая во вторник по итогам саммита, будет способствовать переходу на расчеты в национальных валютах. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
"Принятая сегодня Московская декларация позволит усилить взаимодействие стран Организации в сфере экономики. Декларация ускорит работу над расширением практики использования национальных валют, что будет способствовать не только укреплению финансового суверенитета стран-участниц торговли, но и развитию рынков капитала, повышению инвестиционного потенциала и уровня экономического роста, усилению региональной экономической интеграции", - заявил зампред ВЭБ.РФ, являющегося в 2020 году председателем Межбанковского объединения ШОС.
"Переход на расчеты в национальных валютах - это объективно назревшая необходимость в ШОС", - отметил Алгульян.
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