Московская декларация Совета ШОС будет способствовать переходу на расчеты в национальных валютах

07:23 Источник: Интерфакс

Московская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), принятая во вторник по итогам саммита, будет способствовать переходу на расчеты в национальных валютах. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

"Принятая сегодня Московская декларация позволит усилить взаимодействие стран Организации в сфере экономики. Декларация ускорит работу над расширением практики использования национальных валют, что будет способствовать не только укреплению финансового суверенитета стран-участниц торговли, но и развитию рынков капитала, повышению инвестиционного потенциала и уровня экономического роста, усилению региональной экономической интеграции", - заявил зампред ВЭБ.РФ, являющегося в 2020 году председателем Межбанковского объединения ШОС.

"Переход на расчеты в национальных валютах - это объективно назревшая необходимость в ШОС", - отметил Алгульян.



