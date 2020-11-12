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Россия может задуматься о выходе из ОЗХО - Небензя

15:12 12.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Россия может задуматься о выходе из ОЗХО из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным. Этого не исключил, в частности, постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.

Если ОЗХО, по словам Небензи, станет местом для штамповки решений по, как он выразился, «неугодным режимам» и потеряет всякий авторитет, Москва может подумать о своей роли в организации. Примерами предвзятости в интервью агентству РИА Новости дипломат назвал не только инцидент вокруг Алексея Навального, но и отравление Сергея Скрипаля, а также обвинения в использовании химоружия в адрес властей Сирии. В то же время постпред России при ООН отметил, что Москва не будет делать резких движений, поскольку считает ОЗХО важнейшим инструментом предотвращения производства запрещенных веществ.

ОЗХО ранее пришла к выводу, что в биоматериалах Алексея Навального найдены следы нервно-паралитического яда, сходного по составу с группой «Новичок». В докладе при этом отмечается, что само вещество в перечне запрещенных не значится, однако это не означает, что его использование разрешено. Об отравлении Навального говорили также лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не только отрицает свою причастность к ситуации вокруг оппозиционера, но и сам факт отравления. Выводы ОЗХО в Москве считают «политически ангажированными».

Организация действительно ведет себя неподобающим образом, когда отказывается действовать совместно с Россией. Такое мнение «Эху» высказал член думского комитета по международным делам Алексей Чепа. По словам Алексея Чепы, в ОЗХО должны задуматься о возможных последствиях в случае выхода России.

Если Россия все же выйдет из ОЗХО, это будет означать, что наша страна расписывается в том, что не намерена выполнять требования об отказе от применения химического оружия. Об этом «Эху» рассказал военный эксперт Александр Гольц. «Выйдя из этой организации Россия фактически расписывается в том, что она не собирается выполнять положения декларации о полном и всеобщем запрещении химического оружия. Конечно, это, мягко говоря, повредит авторитету России, если ему еще что-то может повредить. Что касается организации, то, конечно же, ущерб будет нанесен, потому что эта организация создавала авторитетное давление на все страны мира с тем, чтобы эффективно воспрепятствовать тому, чтобы какая-та из этих стран начала производство химического оружия. Ущерб несомненно будет нанесен не только и не столько организации, но самому режиму запрещения химоружия», — сказал он.  Эхо Москвы

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