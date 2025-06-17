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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли свыше 1 430 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ

13:20 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ потеряли свыше 1 430 военнослужащих в зоне СВО за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в зоне «Севера» противник потерял свыше 145 военных, до 210 — в зоне «Запада», свыше 275 — в зоне «Юга», до 530 — в зоне «Центра», более 210 — в зоне «Востока», до 60 — в зоне «Днепра».

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