ВСУ за сутки потеряли свыше 1 430 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ потеряли свыше 1 430 военнослужащих в зоне СВО за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в зоне «Севера» противник потерял свыше 145 военных, до 210 — в зоне «Запада», свыше 275 — в зоне «Юга», до 530 — в зоне «Центра», более 210 — в зоне «Востока», до 60 — в зоне «Днепра».