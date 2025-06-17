Морпехи отразили попытку высадки 8 катеров десанта ВСУ в Херсонской области — Сальдо
13:05 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Морпехи ВС РФ ночью пресекли попытку высадки восьми катеров десанта ВСУ в районе Тендровской косы Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
«Ночью противник попытался провести десантную вылазку в районе Тендровской косы — на воде выдвинулись до восьми катеров ВСУ. Наши подразделения засекли их еще на подходе и приняли бой. Один из катеров с боевиками был поражен „Ланцетом“ и затонул. После этого противник развернулся и спешно отошел», — сказал он.
Сальдо отметил, что морпехи уверенно отразили эту атаку. «Контроль над обстановкой на этом участке сохраняется», — подчеркнул губернатор.
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