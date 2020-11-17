Путин объяснил, почему ОДКБ не могла помочь Армении
21:15 17.11.2020 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла оказать помощь Армении, поскольку на ее территорию никто не покушался.
"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, это означало, с точки зрения международного права, - и Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территорий Азербайджанской Республики. Договор ОДКБ - о коллективной безопасности, предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территорий страны-участницы этого договора", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Он добавил: "На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях".
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