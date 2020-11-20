В РФ выявили 24 318 заразившихся коронавирусом за сутки, это новый максимум за пандемию

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 318, что стало максимальным приростом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Предыдущий максимум - 23 610 выявленных случаев за сутки - был зарегистрирован в четверг. В общей сложности, по данным штаба, в России заразились 2 039 926 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 24 758, до 1 551 414. В стране третий день подряд выписывают больше вылечившихся, чем выявляют новых случаев. Доля уже выписанных пациентов продолжает расти, в пятницу она составила почти 76,1% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 461 против 463 днем ранее. Всего от инфекции умерли 35 311 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.