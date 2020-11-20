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Среднесуточные поставки газа в КНР с октября превышают контрактные объемы - "Газпром"

14:00 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в октябре и первых двух декадах ноября превышали контрактные объемы. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"В октябре и первых двух декадах ноября среднесуточные объемы, в соответствии с заявками китайской стороны, были выше договорных обязательств. В том числе, 12 ноября суточные поставки достигли рекордного 25-процентного превышения", - говорится в сообщении.

В соответствии с условиями договора купли-продажи газа, "Газпром" ведет подготовку к дальнейшему наращиванию поставок в 2021 году.

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