Из- за первого снегопада аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов
09:30 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичный аэропорт Пекина (Шоуду) в субботу отменил 118 рейсов из-за первого в этом году снегопада в китайской столице. Об этом говорится в распространенном заявлении воздушной гавани.
Согласно документу, всего на 21 ноября в аэропорту Шоуду запланировано 1 085 рейсов. По состоянию на 11:00 по местному времени (06:00 мск) 290 рейсов были выполнены, 118 отменены.
Также сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме, для обеспечения работы взлетной полосы была выведена 81 единица снегоуборочной техники.
Как сообщила метеорологическая служба Пекина, первый снег в этом году выпал на 7-8 дней раньше прогнозируемого срока.
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