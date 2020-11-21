Из- за первого снегопада аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичный аэропорт Пекина (Шоуду) в субботу отменил 118 рейсов из-за первого в этом году снегопада в китайской столице. Об этом говорится в распространенном заявлении воздушной гавани.

Согласно документу, всего на 21 ноября в аэропорту Шоуду запланировано 1 085 рейсов. По состоянию на 11:00 по местному времени (06:00 мск) 290 рейсов были выполнены, 118 отменены.

Также сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме, для обеспечения работы взлетной полосы была выведена 81 единица снегоуборочной техники.

Как сообщила метеорологическая служба Пекина, первый снег в этом году выпал на 7-8 дней раньше прогнозируемого срока.











