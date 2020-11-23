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НОВОСТИ

Более 2,3 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки - Минобороны России

16:12 23.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 2,3 тыс. беженцев вернулись за сутки из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга в понедельник.

"За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2 334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий", - отметил Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

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