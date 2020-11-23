Пост министра финансов США может получить Джанет Йеллен - WSJ
23:15 23.11.2020
Если да, то она станет первой женщиной на этом ключевом посту. Йеллен работала уже один срок Председателем Федеральной резервной системы США.
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