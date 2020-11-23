Пост министра финансов США может получить Джанет Йеллен - WSJ

23:15

WSJ утверждает, что Байден назначит Джанет Йеллен на пост министра финансов.

Если да, то она станет первой женщиной на этом ключевом посту. Йеллен работала уже один срок Председателем Федеральной резервной системы США.