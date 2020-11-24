Первых инфицированных коронавирусом могло быть несколько - ВОЗ

09:05 Источник: Эхо Москвы

Первых инфицированных коронавирусом могло быть несколько. Заражение могло произойти от разных носителей и в разное время, — допускает представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. Он уверен, что вирус имеет естественное происхождение. Недавно он выявлен среди летучих мышей. Эхо Москвы