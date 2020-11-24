РФ хотела бы юридически подтвердить обязательства оставшихся участников ДОН - Лавров

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия хотела бы еще раз юридически закрепить обязательства стран в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

"С учетом того, что наши западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски, мы бы хотели, прежде чем определяться с этим договором, еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран выполнять его положения", - сказал Лавров.