0
0
108
НОВОСТИ

РФ хотела бы юридически подтвердить обязательства оставшихся участников ДОН - Лавров

16:12 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия хотела бы еще раз юридически закрепить обязательства стран в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

"С учетом того, что наши западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски, мы бы хотели, прежде чем определяться с этим договором, еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран выполнять его положения", - сказал Лавров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 24.11.2020
Отток населения на Дальнем Востоке с 2013 года сократился в 4,5 раза
0
80
17:00 24.11.2020
Мужчина, захвативший детей в Петербурге, вышел из квартиры и сдался - источник
0
99
16:32 24.11.2020
65% россиян поддержали повышение налога для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб в год - опрос
0
139
16:00 24.11.2020
Автоматика отключила третий энергоблок Курской АЭС
0
165
15:32 24.11.2020
Почти половина американцев хотят, чтобы Трамп снова баллотировался в президенты - опрос
0
219
15:12 24.11.2020
Отряды мятежников в Тыграе ведут бои с федеральными силами Эфиопии - Reuters
0
191
15:00 24.11.2020
Мужчина, захвативший шесть детей в Петербурге, вооружен топором и угрожает им - источник
0
250
14:32 24.11.2020
В Крыму в этом году предотвращено четыре теракта - Патрушев
0
260
14:12 24.11.2020
Около половины россиян выступают за армию по контракту - опрос
0
271
14:00 24.11.2020
Житель Петербурга заперся в квартире с детьми и угрожает их убийством - источник
0
281

Возврат к списку