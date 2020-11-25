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Посольство Польши сообщило об искажении в РФ фактов, касающихся расстрела в Катыни

10:32 25.11.2020 Источник: РБК

Посольство Польши в России выпустило заявление (текст есть у РБК), в котором сообщило об искажении Москвой фактов, касающихся расстрела пленных офицеров польской армии в Катынском лесу.

«Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года, прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном», — говорится в сообщении.

Конференция, о которой идет речь, проходила с 16 по 18 ноября в Тверской области. Ее организовало Российское военно-историческое общество. 

По мнению дипмиссии, представленная на конференции версия событий была направлена на то, чтобы скрыть ответственность НКВД за преступление против польского народа и переложить вину на нацистскую Германию.

В посольстве также высказали удивление, что данное мероприятие было одобрено представителями российской Думы. Кроме того, по информации дипмиссии, на конференции выступил депутат Государственной думы Алексей Чепа, который предложил отменить документ от 26 ноября 2010 года, в котором подтверждалась ответственность СССР за эти события.

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