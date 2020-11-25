Итоговое сочинение для 11-го класса пройдет 5 апреля

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, состоится 5 апреля 2021 года, следует из приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на интернет-портале правовой информации в среду.

"Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА (государственной итоговой аттестации - прим. ТАСС) проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - следует из текста приказа.

Уточняется, что дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая.