Снижение доходов граждан привело к росту продаж хлеба - СМИ

10:20 Источник: Коммерсант.ru

В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба. Участники рынка объясняют переориентацию потребителей на более дешевые и сытные продукты снижением доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте. В результате по итогам года объемы реализации хлебных изделий могут увеличиться на 60 тыс. тонн. Игроки ожидают снижения потребления хлеба после стабилизации экономической ситуации.

Продажи хлеба в России в натуральном выражении по итогам года могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн год к году. Об этом говорится в прогнозе аналитической компании BusinesStat. Как уточнили в Российском союзе пекарей (РСП), это первый рост продаж хлеба за последние пять лет: всего с 2015 года производство продукта сократилось на 5,4%. Рост рынка отмечается и в денежном выражении, добавляют в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). По их оценкам, за январь—сентябрь продажи категории выросли на 2,9% год к году, до 552,7 млрд руб. Коммерсантъ