Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна
12:05 26.11.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Президент США Дональд Трамп заявил, что помиловал своего бывшего советника по безопасности Майкла Флинна. В 2017 году он признал, что дал ложные показания ФБР о своих контактах с тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Ранее апелляционный суд округа Колумбия закрыл дело в отношении Флинна, опубликовав документы, свидетельствующие о том, что прокуратура сняла с него обвинение в даче ложных показаний.
Дело Флинна было частью расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016-го года в США. Флинн, обвинявшийся по нескольким эпизодам, в 2017 году заключил сделку с Мюллером. Он признал вину по одному эпизоду и согласился дать показания о контактах окружения Трампа с Россией.
По официальной версии, 24 января 2017 года агенты ФБР допросили Флинна о том, обсуждал ли он вопрос санкций против России с тогдашним послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Тот солгал, что не обсуждал, - и признал этот факт.
Флинн покинул должность советника Трампа по безопасности с формулировкой "об утрате доверия". Вынесение ему приговора в 2018, 2019 и 2020 году откладывалось до завершения дачи показаний.
Флинн работал советником президента рекордно короткое время: с 20 января 2017 года - дня инаугурации Трампа - до 13 февраля того же года, когда был вынужден уйти в отставку. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 12:32 26.11.2020
- Белоруссия готова к интенсификации отношений с Россией - Лукашенко
- 12:20 26.11.2020
- Парламент Азербайджана предложил отозвать Францию из сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 12:00 26.11.2020
- Суд приговорил к пожизненным срокам участников попытки переворота в Турции в 2016 году
- 11:32 26.11.2020
- Регионы с тяжелой эпидобстановкой получат вакцины от COVID-19 в декабре-январе - эксперт
- 11:20 26.11.2020
- МИД Турции осудил резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху
- 11:05 26.11.2020
- Facebook полностью выплатил штраф в 4 млн руб., наложенный судом РФ из-за закона о данных
- 11:00 26.11.2020
- Число заразившихся COVID-19 в РФ возросло за сутки на 25 487, это максимум за пандемию
- 10:32 26.11.2020
- Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»
- 10:27 26.11.2020
- Власти Германии продлили ограничения из-за COVID-19 до 20 декабря
- 10:20 26.11.2020
- Снижение доходов граждан привело к росту продаж хлеба - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать