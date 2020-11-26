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Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна

12:05 26.11.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Президент США Дональд Трамп заявил, что помиловал своего бывшего советника по безопасности Майкла Флинна. В 2017 году он признал, что дал ложные показания ФБР о своих контактах с тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Ранее апелляционный суд округа Колумбия закрыл дело в отношении Флинна, опубликовав документы, свидетельствующие о том, что прокуратура сняла с него обвинение в даче ложных показаний.

Дело Флинна было частью расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016-го года в США. Флинн, обвинявшийся по нескольким эпизодам, в 2017 году заключил сделку с Мюллером. Он признал вину по одному эпизоду и согласился дать показания о контактах окружения Трампа с Россией.

По официальной версии, 24 января 2017 года агенты ФБР допросили Флинна о том, обсуждал ли он вопрос санкций против России с тогдашним послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Тот солгал, что не обсуждал, - и признал этот факт.

Флинн покинул должность советника Трампа по безопасности с формулировкой "об утрате доверия". Вынесение ему приговора в 2018, 2019 и 2020 году откладывалось до завершения дачи показаний.

Флинн работал советником президента рекордно короткое время: с 20 января 2017 года - дня инаугурации Трампа - до 13 февраля того же года, когда был вынужден уйти в отставку.  Русская служба Би-би-си

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